Жительницу Москвы задержали за попытку организации заказного убийства отца

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве (moscow.sledcom.ru)

Жительнице столицы предъявили обвинение в подстрекательстве приготовления убийства своего отца. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников уголовного розыска МВД России в Подмосковье с коллегами УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантки, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, обвиняемая испытывала неприязненные отношения к своему отцу из-за раздела недвижимости в столице. Поэтому она решила организовать его убийство. Потенциальному исполнителю женщина была готова заплатить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства сотрудниками правоохранительных органов проходили под контролем полиции.

Женщина предоставила «исполнителям» преступления всю информацию о своем отце и его местонахождении, а также дала пакет с фотографией родителя, перчатками и электрошокером. Правоохранители предупредили его о готовящемся преступлении и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала 180 тысяч рублей за «заказ».

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