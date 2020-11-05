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Штрафы для Google и Twitter предложили ввести за цензуру российских СМИ
Фото: pixabay.com

Штрафы для Google и Twitter предложили ввести за цензуру российских СМИ

Виктория Родимкина

Общество

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для Twitter и Google за цензурирование российских СМИ. Об этом сообщается в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву.

Уточняется, что поступило также предложение принудительно арестовывать денежные средства нарушителей.

По информации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. На данный момент максимальный штраф, который могут получить за это компании, составляет 10 тысяч рублей. Что, как посчитали в ассоциации, ничтожно мало.

В АППСИМ предложили ввести штраф для нарушителей от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки.

При этом к цензуре, по версии ассоциации, относятся любые действия с контентом и аккаунтами, в том числе добавление дополнительных маркировок.

Кроме того, предлагается защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров — блогеров, владельцев каналов, пабликов, групп. В законе «О блогерах» должны быть прописаны права и обязанности, схожие со СМИ, передает РИА Новости.

Недавно в Роскомнадзоре отметили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами приобрела системный характер.

30 октября Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием прекратить цензуру в российских СМИ. Это произошло после того, как корпорация Google сочла «оскорбительным» содержание эфира телеканала «Россия 1» на видеоплатформе YouTube. Пока требования ведомства были проигнорированы.

Читайте также: Роскомнадзор: Участились случаи публикации фейков в Facebook и Twitter

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