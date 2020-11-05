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График электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят в ноябре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

График электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят в ноябре

Юлия Ямпольская

Транспорт

Расписание электропоездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменят в ноябре в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили на сайте МЖД.

Уточняется, что в ноябре специалисты продолжат работы по развитию модернизации на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД.

— На станции МЦД-1 Баковка железнодорожные строители продолжат возведение дополнительного подземного вестибюля с тоннелем. В настоящее время в тоннеле проводятся отделочные работы, в течение месяца будет вестись строительство части платформы (из Москвы) с навесом, примыкающей к выходу из тоннеля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД добавили, что на нескольких участках Савеловского направления в ноябре будут проводиться ремонтно-путевые работы на станциях Марк, Яхрома и на участках Яхрома — Дмитров, Лобня — Аэропорт, Вербилки — Талдом.

Также на станции МЦД-1 Тимирязевская продолжат реконструкцию пассажирской инфраструктуры.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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