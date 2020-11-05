«Отстаньте от меня»: Дени Байсаров жестко ответил на слухи о помолвке

Фото: instagram.com/dennyartview

Сына российской певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарова опутали слухи вокруг помолвки со своей подругой, студенткой МГИМО Марией. Внук Примадонны устал от постоянных поздравлений и в жесткой форме ответил сплетникам.

— Мы с Марией не вместе и не обручены. У нее замечательный жених, и они счастливы. Отстаньте от меня и от них и дайте им спокойно жить, — высказался Байсаров в Instagram-сторис.

Фото: instagram.com/dennyartview

Ранее в Instagram-аккаунте подруги Дени Марии появились фотографии с обручальными кольцами и неизвестным молодым человеком. Общественность бурно отреагировала на данную публикацию и начала поздравлять сына Орбакайте с помолвкой, несмотря на то что на фотографии у избранника Марии более темный цвет волос, чем у Дени Байсарова.

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