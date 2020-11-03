«Дорожу ей»: внук Пугачевой опроверг слух о своей свадьбе

Фото: instagram.com/dennyartview

Студентка МГИМО Мария, которой приписывали роман с внуком Примадонны Дени Байсаровым, на самом деле выходит замуж за другого человека. Об этом рассказал сам Байсаров.

Он опроверг слухи о своей свадьбе, которые начали обсуждать после появления фотографии Марии с кольцом на пальце.

— Мы не встречаемся! И мы не помолвлены! Я с Машей всю жизнь знаком, дружу с ней и дорожу ей. И наши семьи — прекрасные друзья, — написал сын Кристины Орбакайте в Instagram Stories.

Фото: instagram.com/dennyartview

Он пожелал подруге и ее избраннику «прекрасной совместной жизни» и добавил, что рад за пару.

Фото: instagram.com/yourmaria

Позже информацию о женитьбе на внуке Пугачева опровергла и сама Мария. Девушка рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте, что они с Дени «очень близкие друзья».

Читайте также: «Старшего вернуть не получается»: Пугачева запретила племяннику общаться с сыном