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«Дорожу ей»: внук Пугачевой опроверг слух о своей свадьбе
Фото: instagram.com/dennyartview

«Дорожу ей»: внук Пугачевой опроверг слух о своей свадьбе

Вероника Кузьминова

Звезды

Студентка МГИМО Мария, которой приписывали роман с внуком Примадонны Дени Байсаровым, на самом деле выходит замуж за другого человека. Об этом рассказал сам Байсаров.

Он опроверг слухи о своей свадьбе, которые начали обсуждать после появления фотографии Марии с кольцом на пальце.

— Мы не встречаемся! И мы не помолвлены! Я с Машей всю жизнь знаком, дружу с ней и дорожу ей. И наши семьи — прекрасные друзья, — написал сын Кристины Орбакайте в Instagram Stories.

«Дорожу ей»: внук Пугачевой опроверг слух о своей свадьбе Фото: instagram.com/dennyartview

Он пожелал подруге и ее избраннику «прекрасной совместной жизни» и добавил, что рад за пару.

«Дорожу ей»: внук Пугачевой опроверг слух о своей свадьбе Фото: instagram.com/yourmaria

Позже информацию о женитьбе на внуке Пугачева опровергла и сама Мария. Девушка рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте, что они с Дени «очень близкие друзья».

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Алла ПугачевасвадьбаКристина Орбакайте
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