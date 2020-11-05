Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесли в Госдуму

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает неприкосновенность бывшего президента России. Соответствующий проект размещен в базе данных нижней палаты парламента в четверг, 5 ноября.

— Неприкосновенность президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, — говорится в тексте законопроекта.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что проект предусматривает пожизненную неприкосновенность президенту РФ вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Согласно новому проекту, лишить экс-президента неприкосновенности сможет только Совет Федерации на основании обвинения в госизмене, которое выдвинет Государственная дума. После этого обвинение должно быть подтверждено Верховным и Конституционным судами.

Согласно действующей редакции закона, экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий.

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