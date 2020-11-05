Один человек пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, метро Профсоюзная Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел на Профсоюзной улице, передает ТАСС.

На дороге столкнулись скорая помощь и такси. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 48-м километре МКАД. По предварительным данным, пострадали три человека. Движение в районе ДТП было затруднено.

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