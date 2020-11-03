Семь автомобилей столкнулись в центре Москвы
Два человека пострадали в результате аварии в центре столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел в 8:20 на Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 7. Уточняется, что столкнулись семь автомобилей.
Пострадавших отправили в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение на участке затруднено.
Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пострадавших нет. Машины получили механические повреждения.
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