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Семь автомобилей столкнулись в центре Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Семь автомобилей столкнулись в центре Москвы

Наталия Белова

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

Два человека пострадали в результате аварии в центре столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в 8:20 на Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 7. Уточняется, что столкнулись семь автомобилей.

Пострадавших отправили в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение на участке затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пострадавших нет. Машины получили механические повреждения.

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МоскваДТПпострадавшие
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