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Легковой автомобиль столкнулся с трамваем в центре столицы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем в центре столицы

Рафаэль Залян

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Воронцовская улица, 49/23 Карта всех событий

Трамвай столкнулся с легковым автомобилем в центре столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу в субботу, 31 октября.

Инцидент произошел по адресу Воронцовская улица, дом 49/23.

— По указанному адресу произошло столкновение трамвая с легковым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал, — отметили в ведомстве.

Также в МВД отметили, что полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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