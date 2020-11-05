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Велопрокат за пределами ТТК продолжат расширять в Москве
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Велопрокат за пределами ТТК продолжат расширять в Москве

Юлия Ямпольская

Транспорт

В столице продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК. Особенно он будет развиваться в спальных районах, окрестностях станций МЦД, и метро. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города.

На данный момент велосипед можно арендовать в 648 местах в столице. Также в 2020 году протестировали новую организацию велополос — 5 новых полос появились с новой разметкой и столбиками. Они будут работать до 1 декабря.

Число велосипедов за пределами ТТК выросло на 1000, велопрокат будет расширяться до МКАД.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что в 2021 году будет не менее 748 станций проката, 93 из них — с электровелосипедами.

Ранее сообщалось, что москвичи совершили более 520 тысяч поездок на велосипеде в октябре. Отмечается, что в октябре зафиксировано наибольшее количество велопоездок за последние несколько лет. По сравнению с октябрем 2019 года было совершено на 40 процентов больше поездок.

Читайте также: Почти 120 станций велопроката открыли в Москве в текущем велосезоне

велопрокатМосквавелосипед
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