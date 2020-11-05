Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам предложили принять участие в соцопросе и оценить уровень «деловой» коррупции
/ Фото:«Вечерняя Москва»

Москвичам предложили принять участие в соцопросе и оценить уровень «деловой» коррупции

Юлия Ямпольская

Город

Москвичам предложили принять участие в соцопросе и оценить уровень «деловой» коррупции. Социологический опрос проводят по новой методике, которая была утверждена постановлением правительства РФ от 25 мая 2019 года.

Исследование осуществляют в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на период с 2018 по 2020 годы.

Отмечается, что опрос стоит пройти по нескольким причинам. Во-первых, с помощью собранной информации власти столицы смогут оценить уровень «деловой» коррупции в городе и выработать решения по ее минимизации. Во-вторых, итоги социального опроса позволят выработать решения по минимизации «деловой» коррупции — это послужит улучшению условий ведения бизнеса в городе. Также итоги опроса доведут до руководства страны для принятия решений по борьбе с нарушителями закона и улучшения эффективности применения антикоррупционных мер.

В социальном опросе не примут участие представители бизнеса, деятельность которых осуществляется в религиозных, политических, общественных и экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Абсолютно всем участникам гарантируется анонимность. Данные, которые будут собраны в процессе исследования, используют только в обобщенном виде. Заполнить анкету можно по ссылке.

Читайте также: Опрос выявил самые значимые для россиян символы страны

опроскоррупцияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте