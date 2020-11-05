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Москвичам предложили принять участие в соцопросе и оценить уровень «деловой» коррупции. Социологический опрос проводят по новой методике, которая была утверждена постановлением правительства РФ от 25 мая 2019 года.

Исследование осуществляют в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на период с 2018 по 2020 годы.

Отмечается, что опрос стоит пройти по нескольким причинам. Во-первых, с помощью собранной информации власти столицы смогут оценить уровень «деловой» коррупции в городе и выработать решения по ее минимизации. Во-вторых, итоги социального опроса позволят выработать решения по минимизации «деловой» коррупции — это послужит улучшению условий ведения бизнеса в городе. Также итоги опроса доведут до руководства страны для принятия решений по борьбе с нарушителями закона и улучшения эффективности применения антикоррупционных мер.

В социальном опросе не примут участие представители бизнеса, деятельность которых осуществляется в религиозных, политических, общественных и экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Абсолютно всем участникам гарантируется анонимность. Данные, которые будут собраны в процессе исследования, используют только в обобщенном виде. Заполнить анкету можно по ссылке.

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