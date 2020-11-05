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Мишустин: Работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин: Работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России с 2021 года работники смогут включать в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с января этого года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 5 ноября.

По его словам, российское правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений.

— Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, — сказал глава правительства.

Он уточнил, что для этого граждане должны будут написать заявление в Пенсионный фонд. Также в будущем узнать о своем трудовом стаже можно будет через Единый портал госуслуг.

Михаил Мишустин добавил, что использование электронной трудовой книжки значительно упростит процедуру устройства на работу, сообщает ТАСС.

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