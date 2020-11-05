Краснокнижную серую утку обнаружили на северо-западе Москвы
Редчайшая для столицы серая утка замечена в Серебряном бору в Москве. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.
Уточняется, что самца серой утки обнаружили на озере Бездонном, где он плавал среди многочисленных птиц.
— Эту краснокнижную птицу в столице на гнездовании не фиксировали лет тридцать. В период миграции нередко можно заметить необычные виды в местах, где они раньше не встречались. Так и серая утка оказалась случайным гостем Серебряного бора, — отметили орнитологи ГПБУ Мосприрода.
Эту птицу занесли в Красную книгу столицы с нулевой категорией редкости. Она принадлежит исчезнувшему виду, который перестал обитать в Москве с 1960 года.
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