Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Краснокнижную серую утку обнаружили на северо-западе Москвы
Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»

Краснокнижную серую утку обнаружили на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, остров Серебряный Бор Карта всех событий

Редчайшая для столицы серая утка замечена в Серебряном бору в Москве. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.

Уточняется, что самца серой утки обнаружили на озере Бездонном, где он плавал среди многочисленных птиц.

— Эту краснокнижную птицу в столице на гнездовании не фиксировали лет тридцать. В период миграции нередко можно заметить необычные виды в местах, где они раньше не встречались. Так и серая утка оказалась случайным гостем Серебряного бора, — отметили орнитологи ГПБУ Мосприрода.

Эту птицу занесли в Красную книгу столицы с нулевой категорией редкости. Она принадлежит исчезнувшему виду, который перестал обитать в Москве с 1960 года.

Читайте также: Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных

Москваредкий видутки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте