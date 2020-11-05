Легковой автомобиль въехал в остановку на Садовом кольце

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Россия, Москва, Садовая-Триумфальная улица, 16с1 Карта всех событий

Легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1. По предварительной информации, пострадали 3 человека. На месте происшествия работают оперативные службы. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате аварии на юго-востоке столицы. Отмечается, что инцидент произошел на Профсоюзной улице.

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