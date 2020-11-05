Лидер Республики Косово Хашим Тачи подал в отставку

Фото: president-ksgov.net

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи уходит в отставку. Об этом сообщил сам лидер страны на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети Facebook в четверг, 5 ноября.

Уточняется, что решение об отставке Хашим Тачи принял после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998–1999 годов. Специальный суд в Гааге на днях продлил секретность обвинительного акта в отношении Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других. Подозреваемым вменялось убийство более 100 жителей Косова разных национальностей.

— Для того чтобы защитить суверенитет Косова, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента, — сказал Хашим Тачи во время пресс-конференции.

Он призвал политические силы к единству, чтобы не спровоцировать «институциональный кризис».

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