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Главу Минздрава Чехии попросили уйти в отставку из-за «непростительной ошибки»
Фото: pixabay.com

Главу Минздрава Чехии попросили уйти в отставку из-за «непростительной ошибки»

Ростислав Зубков

В мире

Чешские власти остались недовольны работой министра здравоохранения страны Романа Прымулы и попросили его сложить полномочия. К этому призвал премьер-министр республики Андрей Бабиш.

— Я попросил министра (здравоохранения, — прим. «ВМ») подать в отставку, — приводит ТАСС его заявление, сделанное в пятницу, 23 октября, на пресс-конференции.

Свою просьбу глава правительства объяснил тем, что официальные лица должны быть примером для граждан, в то время как Прымула «допустил непростительную ошибку». Речь идет о нарушении жестких социальных ограничений, которые привели к существенному росту числа зараженных коронавирусом в Чехии.

Ранее сообщалось, что места для COVID-больных могут кончиться в больницах Чехии к ноябрю.

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