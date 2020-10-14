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Места для COVID-больных могут кончиться в больницах Чехии к ноябрю
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Места для COVID-больных могут кончиться в больницах Чехии к ноябрю

Вероника Кузьминова

В мире

Места в больницах Чехии могут закончиться в конце октября при самом оптимистичном сценарии. Об этом заявили в Институте медицинской информации и статистики Минздрава (ИМИС).

Мощности стационаров могут закончиться даже в том случае, если каждый день будет прибавляться по семь тысяч новых пациентов, а умирать — около тысячи. Худший сценарий, как сообщили в институте, предполагает ежедневный прирост в 22 тысячи зараженных.

В ИМИС заявили о необходимости переоборудовать в инфекционные палаты других отделений, а также ограничить лечение пациентов без коронавируса. Там уточнили, что число госпитализированных будет высоким около трех недель, так как принятые в стране ограничительные меры скажутся позднее. С 5 октября в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.

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