Ряд европейских стран вернет жесткие ограничения из-за ситуации с COVID-19

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В России, как и во всем мире, усложняется ситуация с коронавирусом, однако в отличие от большинства стран властям РФ удается контролировать обстановку без жестких мер.

На сегодняшний день Россия занимает четвертое место в мире по числу случаев COVID-19, уступая только США, Бразилии и Индии. С начала пандемии в РФ было выявлено 1 312 310 фактов инфицирования. При этом последние несколько недель во всем мире наблюдается подъем заболеваемости: за прошедшие семь дней ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных ковидом — свыше 2,2 миллиона.

Антирекорды по эпидситуации побуждают власти разных государств идти на крайние меры, возвращая карантины, повсеместные масочные режимы и принимая иные суровые решения. К примеру, в некоторых регионах Британии снова закроют развлекательные учреждения и заведения. В Нидерландах закроют вообще все увеселительные места. В Южной Корее граждан пообещали штрафовать за нарушение масочного режима, в Чехии запретили людям собираться в группы из более шести человек и т. д.

Российские власти также принимают меры для защиты своих граждан, но не считают необходимым действовать настолько жестко. Если в странах Европы многие решения принудительны, то в РФ они имеют, скорее, рекомендательный характер, хотя официальные лица регулярно напоминают, насколько важно пользоваться средствами индивидуальной защиты и заботиться о своем здоровье и самочувствии близких.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отдельно стоит обратить внимание на то, как Москва борется с пандемией. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все решения, принимаемые в целях снижения заболеваемости вирусом, учитывают не только необходимость сократить число случаев коронавируса, но и стараются не навредить рынку труда и экономической составляющей в целом.

— Нужно соблюдать те требования, которые выставляются врачами. Это требования, которые продиктованы жизнью, это не чья-то прихоть, — отмечал глава города, призывая быть бдительным в вопросах защиты от вируса.

Вместе с тем иногда столичным властям приходится действовать жестко, штрафуя или даже закрывая компании и магазины за нарушение правил работы в условиях распространения опасной инфекции. За несоблюдение перчаточно-масочного режима могут оштрафовать и в метро, которым горожане не стали пользоваться меньше, хотя прирост новых случаев COVID-19 вырос в Москве за неделю на 40 процентов.

И профильные эксперты, и представители власти подчеркивали, что понимают усталость граждан от ограничений, но важно помнить, что они носят временный характер. Помимо этого, более жесткие меры не потребуются, если люди, особенно пожилые, которым предписано оставаться дома, будут более сознательно относиться к вопросам личной безопасности.

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