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За сутки в России выявили 13 868 случаев коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 13 868 случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 13 868 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 13 октября.

Лидерами среди регионов по числу новых случаев заражения оказались Москва (4618), Петербург (557) и Подмосковье (420).

За последние 24 часа в РФ также было зарегистрировано 244 летальных исхода, связанных с инфекцией. При этом 7550 пациентов вылечились.

С начала пандемии в России выявили 1 326 178 случаев коронавируса. 1 031 785 человек переболели и выздоровели, еще 22 966 — скончались.

Ранее медики описали первую в мире смерть после повторного заражения COVID-19.

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