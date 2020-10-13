Глава РАН назвал главный фактор прекращения пандемии коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что остановить пандемию коронавирусной инфекции удастся благодаря наличию нескольких различных вакцин от данного заболевания.
Как пояснил Сергеев, поскольку все люди разные — по возрасту, состоянию здоровья и другим параметрам — важно, чтобы была возможность выбрать вакцину, оптимально подходящую в каждом конкретном случае.
— И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, — отметил академик.
При этом Сергеев уверенно заявил, что сам намерен пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что к настоящему времени уже более 12 миллионов жителей России прошли вакцинацию от коронавируса.
Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались десятки стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
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