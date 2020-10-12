РФПИ назвал дату запуска российской вакцины от COVID-19 в широкое применение

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут начать широко использовать в РФ в конце октября — начале ноября. Такое заявление в понедельник, 12 октября, сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября, — отметил он.

Дмитриев также выразил надежду, что в ноябре препарат будет одобрен и запущен, в том числе, на Ближнем Востоке.

По словам руководителя РФПИ, в настоящее время созданная в России вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса ряда зарубежных государств — их число уже превысило 50, сообщил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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