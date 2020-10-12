Более 12 тысяч россиян сделали прививку от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 12 тысяч жителей России сделали прививку от коронавируса. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России. Результаты очень хорошие. Показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому, безусловно, клинические испытания в России идут успешно, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Дмитриева, РФ намерена делиться результатами клинических испытаний препарата с другими государствами.

Ранее в РФПИ заявили, что вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут начать широко использовать в России в конце октября — начале ноября. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что она является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса ряда зарубежных стран.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались десятки стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине от COVID-19