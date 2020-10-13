Около 88 миллиардов рублей выделили в помощь бизнесу в Москве

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В Москве для поддержки предпринимателей приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму около 88 миллиардов рублей.

Эти меры касаются отмены арендных платежей, отсрочки авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, помощи в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса.

Меры поддержки охватили свыше 43 тысяч организаций, в которых работают 770 тысяч человек.

Так, до конца 2020 года был продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал этого года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для отдельной категории налогоплательщиков.

Кроме того, до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал этого года. Эта мера поддержки охватывает 26 тысяч организаций. Для этих целей планируется выделить 2 миллиарда рублей.

Помимо этого, столичные компании освободили от уплаты счетов за аренду городского имущества на время приостановки деятельности. Плановый объем поддержки составляет 6,5 миллиарда рублей. Около 11 тысяч организаций могут рассчитывать на такую поддержку.

Также многие организации могут рассчитывать на беспроцентную отсрочку платежей за аренду городской земли, по договорам купли-продажи городского имущества и платежей за изменение вида разрешенного использования земли.

Оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом компании могут рассчитывать на гранты. Это относится к гостиницам, которые размещают медиков, служб такси, которые перевозят медиков, а также частные медицинские компании, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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