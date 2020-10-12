НДС на электронные и аудиокниги в России снизят вдвое

Фото: depositphotos.com

Правительство РФ приняло решение в два раза снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 12 октября.

По его словам, Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих в мире стран. Российское правительство планирует поддерживать интерес к чтению у населения с помощью форматов, которые в последнее время становятся все более популярными.

— Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги, — сообщил Мишустин.

Он также добавил, что кабинет министров РФ установит льготную ставку в 10 процентов на книги в сфере образования, науки и культуры. По словам главы правительства, это сделает литературу в этих отраслях более доступной, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: В Совфеде предложили продлить субсидии предпринимателям на выплату зарплат