НДС на электронные и аудиокниги в России снизят вдвое
Правительство РФ приняло решение в два раза снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 12 октября.
По его словам, Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих в мире стран. Российское правительство планирует поддерживать интерес к чтению у населения с помощью форматов, которые в последнее время становятся все более популярными.
— Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги, — сообщил Мишустин.
Он также добавил, что кабинет министров РФ установит льготную ставку в 10 процентов на книги в сфере образования, науки и культуры. По словам главы правительства, это сделает литературу в этих отраслях более доступной, передает агентство городских новостей «Москва».
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