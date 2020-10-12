В Совфеде предложили продлить субсидии предпринимателям на выплату зарплат

Фото: council.gov.ru

Более двух миллионов предпринимателей в России за время пандемии получили субсидии на выплату зарплат. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассмотреть вопрос об оказании такой же помощи бизнесу на октябрь-ноябрь 2020 года.

Андрей Кутепов отметил, что в мае этого года субсидии выплачивались представителям малого и среднего предпринимательства, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии коронавируса. Так, помощь получили 2 172 375 заявителей.

— Указанные субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность, — уточнил глава комитета.

Он попросил премьер-министра России рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предпринимателей в виде выплат на каждого работника в размере 12 130 рублей.

Субсидии выплачивались компаниям, которые во время пандемии сохранили не менее 90 процентов сотрудников, сообщает ТАСС.

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