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Рекордное число людей в мире заразилось коронавирусом за неделю
Фото: twitter.com/XHNews

Рекордное число людей в мире заразилось коронавирусом за неделю

Ростислав Зубков

В мире

За последнюю неделю число выявленных в мире случаев коронавируса увеличилось более чем на 2,2 миллиона. Это самый высокий рост за семь дней с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения в ночь с понедельника на вторник, 13 октября.

По информации ВОЗ, с 5 октября количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло более чем на 39 тысяч, что также стало рекордом.

— Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю, — приводит ТАСС заявление организации.

Согласно сведениям на 11 октября, всего в мире зарегистрирован 37 109 851 случай заражения вирусом и 1 070 355 летальных исходов.

Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Северной и Южной Америке. В этом регионе за последнюю неделю инфекцию нашли у свыше 804 тысяч человек, тогда как общее число заболевших превысило 17,79 миллиона. При этом скончались более 588 тысяч пациентов.

Ранее медики описали первую в мире смерть после повторного заражения COVID-19.

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