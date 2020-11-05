Эксперт рассказал о преимуществах введения семейного налогообложения

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Экономист Евгений Гольдфайн объяснил плюсы введения семейного налогообложения в России, в беседе Nation News.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с этой инициативой. В случае принятия этого предложения на доходы всей семьи будет исчисляется один налог, который будет меньше по сравнению с индивидуальными.

— Очень важно, что речь идет не об освобождении от налога, а только о льготах. Тем самым детей приучают чувствовать себя и свою семью не иждивенцами на шее общества, а такими же налогоплательщиками, как другие, — уточнил Гольдфайн.

Эксперт отметил, что это может помочь создать условия для повышения рождаемости в стране и увеличить количество официальных браков.

Ранее психолог Юрий Зинченко в беседе с изданием «Взгляд» рассказал о молодежи «поколения Z». Он отметил, что современная молодежь в среднем позже заводит семью и позже рожает детей.

В Московской области почти 10 тысяч семейных пар, которые прожили вместе более полувека, получили выплаты к юбилею свадьбы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Супружеские пары получили от 5 тысяч до 9 тысяч рублей в зависимости от прожитого вместе срока. Самую крупную сумму получают супруги, брак которых длится более 70 лет.

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