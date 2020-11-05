«Полюбила себя»: Семенович рассказала, как изменилась за время пандемии

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram призналась, что за время пандемии стала совсем другой.

Артистка рассказала, что с трех лет работала почти круглосуточно без перерывов. Ей все время приходилось куда-то бежать и что-то делать. Семенович осознала, что пряталась за усталостью и трудоголизмом, что была не готова принять себя полностью со всеми страхами.

— Эта вынужденная пауза была мне необходима! Я наконец познакомилась с собой и полюбила себя, какая я есть, — написала она.

Напомним, что в этом году Семенович исполнилось 40 лет. Бывшая солистка группы «Блестящие» еще не вышла замуж.

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