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Анна Семенович узнала о травмах, полученных на съемках несколько лет назад
Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович узнала о травмах, полученных на съемках несколько лет назад

Юлия Захарова

Звезды

Певица и телеведущая Анна Семенович пожаловалась на травмы, которые получила несколько лет назад на съемках телешоу «Ледниковый период». Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Она пояснила, что ради проката конкурсного номера врачи отпустили ее из больницы на один день. Из-за болезни звезды танец пришлось ставить в рекордно короткие сроки.

Сама Семенович опубликовала в Instagram-stories результаты компьютерной томографии, на которых видно, что знаменитость получила перелом пятого и седьмого ребер.

— Вот как бывает, — лаконично прокомментировала она.

Анна Семенович узнала о травмах, полученных на съемках несколько лет назадФото: instagram.com/ann_semenovich

Ранее актриса сообщила, что заболела коронавирусом. Артистка отметила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше. Через неделю ее самоизоляция закончится и исполнительница вновь сможет выходить в свет.

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съемкиАнна Семеновичперелом ребер
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