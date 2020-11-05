МИД РФ: Захваченные в Нигерии на судне россияне освобождены
Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, были освобождены 31 октября. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 5 ноября, во время брифинга.
— Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены пиратами 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии, — уточнила дипломат.
По ее словам, сейчас члены экипажа доставлены в город Лагос в Нигерии. Там они пройдут медосмотр.
В настоящее время представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца решают вопрос организации возвращения россиян на родину, передает РИА Новости.
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