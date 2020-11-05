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МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за коронавируса
Фото: mid.ru / МИД РФ

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за коронавируса

Евгения Звощик

Общество

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга в четверг, 5 ноября.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться.

— Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, — пояснила Захарова.

По ее словам, эпицентром распространения коронавируса стала Европа. Также дипломат подчеркнула, что опасение вызывает скорость заполнения палат в медучреждениях, передает РИА Новости.

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