МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за коронавируса
Министерство иностранных дел РФ призывает россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга в четверг, 5 ноября.
Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться.
— Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, — пояснила Захарова.
По ее словам, эпицентром распространения коронавируса стала Европа. Также дипломат подчеркнула, что опасение вызывает скорость заполнения палат в медучреждениях, передает РИА Новости.
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