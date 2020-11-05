Сергея Собянина включили в состав наблюдательного совета Курчатовского института

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав наблюдательного совета Курчатовского института. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 5 ноября.

Глава столицы назначен в состав наблюдательного совета учреждения сроком на пять лет. Тем же указом президент освободил от должности члена наблюдательного совета Сергея Горькова.

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Курчатовского института. Данный указ вступит в силу с 31 декабря 2020 года. Ковальчук является президентом учреждения с 7 декабря 2015 года.

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