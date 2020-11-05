В МЧС сообщили о снижении числа пожаров из-за печей в российских регионах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Количество пожаров из-за печного отопления на территории России в текущем году уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 6,5 процента. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ в четверг, 5 ноября.

В ведомстве отметили, что с начала 2020-го в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей в стране произошло более 17 тысяч пожаров. Травмы получили 385 человек и практически столько же россиян погибли.

Для того, чтобы избежать негативных последствий спасатели порекомендовали очищать дымоходы от сажи в частных домах не реже одного раза в три месяца. При этом дымовые каналы внутри помещений, трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известью. Это необходимо сделать в связи с тем, что на белом фоне легко заметить появившиеся черные трещины, через которые в жилье может проникнуть угарный газ.

Кроме того, россиянам посоветовали топить печь не более получаса два-три раза в день, чтобы избежать ее чрезмерного накала. За три часа до сна необходимо полностью прекратить протапливание помещения. Если топливо полностью еще не сгорело, то нельзя закрывать заслонку, передает РИА Новости.

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