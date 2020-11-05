Прокуратура Москвы утвердила обвинение Роману Широкову

Фото: facebook.com / Роман Широков

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который обвиняется в избиении арбитра. Об этом в четверг, 5 ноября, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Бывшему капитану сборной России по футболу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Напомним, что в августе во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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