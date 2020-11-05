Учитель московской школы заявил о необходимости продолжения дистанционного обучения

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Дистанционное обучение в школах Москвы для 6–11 классов необходимо было продолжить. Об этом «Вечерней Москве» сообщил учитель информатики школы № 1409 Алексей Четверов.

По его мнению, эта мера показала свою эффективность.

— У меня есть пожилые родственники, мои родители, поэтому я считаю, что подобные меры необходимы. Таким образом мы можем защитить людей старшего возраста, — отметил педагог. — Я поддерживаю решение о продлении онлайн-обучения.

При этом Алексей Четверов уверен, что на качестве образования дистанционные уроки никак не скажутся. По его словам, весной все дети занимались онлайн и затем успешно сдали Единый государственный экзамен.

— Статистика говорит о том, что по многим предметам школьники даже улучшили свои результаты, — добавил он.

Педагог отметил, что сейчас школам доступно много инструментов для проведения онлайн-занятий. Большую поддержку оказывает платформа «Московской электронной школы», где собраны обучающие материалы.

— Многие учителя объединяются в группы и фактически создают новую цифровую дидактику, — рассказал он. — Никто эту ситуацию не планировал, и нам приходится адаптироваться к новой реальности. Наша задача — учить детей, делать обучение качественным и интересным.

Учителя, по словам Четверова, понимают, что необходимо отходить от привычных всем технологий.

— Говорящая голова никуда не годится, простые лекции дети смотреть не будут. Нужен интерактив, взаимодействие с учениками, и учителя находятся в постоянном поиске новых идей, — поделился он.

В текущей ситуации у педагогов появилась уникальная возможность создать обучение заново и сделать его увлекательным, используя собственный опыт и цифровые инструменты.

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