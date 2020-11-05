Безруков назвал причину редкого появления на светских мероприятиях

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Сергей Безруков объяснил, почему вместе с женой Анной Матисон редко появляется на светских мероприятиях, где присутствует множество звезд шоу-бизнеса. По его словам, супругам не очень интересны подобные встречи.

— Все-таки у нас маленькие дети. Мы настолько заняты семьей и собой, что нет времени да и желания, если честно. Светские мероприятия — это, наверное, важно и полезно, но мы все время заняты, — цитирует актера издание «7 дней».

Безруков добавил, что у его супруги уже два раза были уважительные причины не появляться на светских мероприятиях. Она была беременна. Актер рассказал, что они с женой очень любят музыку. По возможности супруги стараются выбираться в консерваторию.

Сергей Безруков и Анна Матисон женаты уже четыре года. Ранее он был женат на актрисе Ирине Безруковой. Они прожили вместе 15 лет и развелись в 2015 году.

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