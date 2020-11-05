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Свыше 100 километров дорог построили в Москве с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Свыше 100 километров дорог построили в Москве с начала года

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Дорог в столице в 2020 году стало больше на 103 километра. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 ноября.

За 10 месяцев строители возвели 17 пешеходных переходов и 23 транспортных сооружения, среди которых эстакады, тоннели и мосты.

К концу года завершится достроят развязку МКАД с Волоколамским шоссе, продолжение Октябрьского проспекта в Троицке и автодорогу от платформы Остафьево в Щербинку.

— В течение следующих трех лет планируется построить еще 272 км дорог, 89 транспортных сооружений и 56 пешеходных переходов, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Власти Москвы в ближайшие годы сосредоточатся на строительстве хорд — Юго-Восточной, Северо-Восточной и Южной рокады.

Читайте также: Сергей Собянин: Юго-Восточная хорда готова на одну треть

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