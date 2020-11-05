Тринадцать автомобилей премиум-класса эвакуировали на спецстоянки Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В сентябре и октябре спецстоянки Москвы пополнились 13 автомобилями премиального класса. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что машины марок Ferrari, Maserati, Aston Martin, Chrysler, Ford Mustang, Rolls-Royce, Genesis, Maybach, а также два автомобиля Tesla и три Bentley были эвакуированы, потому что их владельцы нарушали правила парковки.

Многие водители делали это не один раз. Например, за владельцем Ferrari числится 14 штрафов за неправильную парковку, а за владелицей Bentley — 11. Водитель Maserati 17 раз игнорировала оплату парковки.

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