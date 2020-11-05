Двум сестрам Хачатурян разрешили общаться с матерью

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Мосгорсуд изменил меру пресечения двум старшим сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом заявил адвокат девушек Алексей Липцер.

По его словам, Хачатурян разрешили общаться со своей матерью. Ранее им это запрещали. Младшей сестре такое разрешение не требуется, так как мать считается законным представителем несовершеннолетней, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, которая была признана невменяемой на момент убийства отца.

Дело двух старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. Кандидатов определит Мосгорсуд путем случайной выборки.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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