Столичное такси назвали самым молодым в Европе

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Таксопарк столицы можно считать самым молодым в Европе из расчета среднего возраста машин. Об этом заявил заместитель главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Средний возраст машин такси в городе чуть больше двух с половиной лет. Всего, по словам Пронина, в городе и области работают 145 тысяч единиц транспорта такси. Ежедневно из них работают 80 тысяч. За сутки услугами такси пользуются 909 тысяч человек в столице. В прошлом году этот показатель был на несколько десятков тысяч меньше.

По словам замглавы Дептранса, такси становится доступнее в столице. За год средняя стоимость поездки подешевела на 30 рублей — до 430. Сократилась и средняя дистанция поездки — с 10 до 7 километров, а вместе с ней и число ДТП. При этом смертность в авариях с участием такси увеличилась на 27 процентов, говорится в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.