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Автопарк столицы пополнился на 200 тысяч новых автомобилей с начала года
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автопарк столицы пополнился на 200 тысяч новых автомобилей с начала года

Юлия Ямпольская

Транспорт

В столице и области зарегистрировали 200 тысяч новых личных автомобилей в органах ГИБДД. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что, несмотря на условия ограничений из-за COVID-19 в Москве и регионе, загруженность дорог в городе продолжает увеличиваться.

Ранее Ликсутов сообщил о том, что число пассажиров в транспорте столицы снизилось на 2,5–2,8 миллиона в сутки из-за угрозы распространения коронавируса, а также введенных ограничительных мер. По его словам, около 97 процентов пассажиров метро надевают маски. Перчатки используют 75 процентов граждан.

Читайте также: Максим Ликсутов: В столице продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК

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