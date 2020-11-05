«Мамино счастье!»: Климова показала фото сыновей от бывшего мужа Петренко
Актриса Екатерина Климова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию своих сыновей Матвея и Корнея. Дети появились на свет в браке с актером Игорем Петренко.
Матвею уже исполнилось 14 лет, а Корнею — 12. Снимок был сделан в Зеленоградске.
Поклонники актрисы моментально отреагировали на ее публикацию. Они отметили, что дети очень повзрослели.
«Мамино счастье! Мама гордится сыновьями, а они — мамой!»; «Красивые парни»; «Старшенький — весь в папу, а младшенький — мама», — написали они в комментариях к посту.
Напомним, что Климова была трижды замужем. С первым супругом Ильей Хорошиловым она развелась в 2004 году. У них есть общая дочь Елизавета. С 2004 по 2014 год актриса была в браке с Петренко. В 2015 году Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. У них родилась общая дочь Изабелла. В 2019 году брак супругов был расторгнут.
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