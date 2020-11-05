Эксперт рассказал, когда заграничные поездки станут доступнее для россиян

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Заграничные путешествия для россиян массово откроются тогда, когда появятся стабильные тенденции на улучшение ситуации с коронавирусом. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Индустрия туризма — это чуть ли не каждое пятое рабочее место в мире. Безусловно, надо, чтобы эти люди работали. На туризме завязано свыше 50 различных отраслей, в конце концов та же авиация. Однозначно, когда психологический шок пройдет, это все [массовый международный туризм] потихонечку начнет восстанавливаться, — отметил Осауленко.

При этом он считает, что путешествия не станут чем-то элитарным или уделом избранных. Тем более, на массовых направлениях будет всегда требоваться туристический продукт нормального качества, но класса эконом. Потому что именно за его счет индустрия гостеприимства развивается, и это составляет 90 процентов от всего рынка.

— В качестве примера здесь можно привести Мальдивы и Занзибар. Мы видим потоки? Нет. Эти направления как были индивидуального плана, так ими и остаются. Значительной роли и влияния на ситуацию в отрасли они не оказывают, — констатировал спикер.

Осауленко напомнил, что человек в первую очередь летит за впечатлениями, новыми ощущениями, новыми знаниями, каким-то культурным развитием. Просто отелем и берегом океана туриста в большинстве своем удовлетворить не удастся, заключил он.

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