Роскачество рассказало, к чему приводит халатное отношение к смартфону

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Центр цифровой экспертизы Роскачества пояснил, что может случиться с дорогим смартфоном, если он пострадает от халатного обращения.

Специалисты отметили, что телефон необходимо беречь. Часто бывают ситуации, когда гаджет падает на пол или его неаккуратно вытаскивают из кармана на улице. Все это приводит к порче устройства.

В современных смартфонах все элементы взаимосвязаны. При повреждении материнской платы происходит замыкание в цепи питания. В результате телефон просто перестает включаться. Наиболее часто повреждающимися деталями смартфона являются экран и тачскрин, о чем свидетельствуют видимые повреждения экрана и нарушение работы экранной клавиатуры.

Специалисты Роскачества отметили, что если с вашим телефоном все-таки случилась какая-та неприятность, то важно не потерять данные. Пользователю необходимо сделать бэкап всех файлов и контактов, потому что они могут быть утеряны в процессе ремонта.

Чтобы избежать всех этих последствий, телефон не нужно ронять. Чехол или защитное стекло могут защитить смартфон от сильных повреждений. Если телефон перестал исправно работать, не надо тянуть время. В этом случае стоит отдать его в ремонт.

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