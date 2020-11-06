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ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны
Фото: twitter.com/reallAssaf

ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Юлия Курганова

Общество

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 5 ноября, приняла предложенную Россией резолюцию, провозглашающую 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны.

В документе предлагается всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать 8 и 9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Также предлагается председателю Генеральной Ассамблеи провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны.

В тексте документа призывают генсека ООН довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по ее осуществлению.

— Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира. Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь, — сказал при обсуждении резолюции заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Он отметил, что в последние годы ГА проводила торжественные заседания в память о войне в мае, но в этом году из-за пандемии COVID-19 этого не произошло. Поэтому Россия предложила созвать такое заседание в декабре, передает ТАСС.

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Вторая мировая войнаГенассамблея ООНпамять жертв
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