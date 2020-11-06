Россияне рассказали, кому из публичных людей доверяют больше всего

Ксения Бородина и Ольга Бузова являются ведущими «Дома-2» / Фото: youtube.com

Мужчины в России доверяют больше всего журналистам Владимиру Соловьеву и Юрию Дудю, а россиянки — ведущим «Дома-2» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной. Об этом свидетельствуют данные рейтинга инфлюенсеров, который составила компания «Ромир».

В опросе принимались во внимание публичные личности, которые не являются политиками.

— В России сохраняется специфика паритета рейтинга доверия: мужчины по-прежнему больше доверяют мужчинам, а женщины, в большей степени, — женщинам и экспертам в сфере здоровья, красоты и моды, — отметила директор компании «Ромир» Инна Караева.

Также в топ-5 среди женщин попали врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, актриса Чулпан Хаматова и экономист, писательница Ирина Хакамада. В мужском рейтинге оказались ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист Андрей Норкин и певец Филипп Киркоров.

В данном опросе приняли участие 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Респонденты отвечали на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответа не предлагались, граждане сами называли персон, исходя из их личных предпочтений, передает ТАСС.

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