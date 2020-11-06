Количество нарушений в схеме размещения летних кафе снизилось на треть

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С 16 июня по 1 ноября текущего года сотрудниками Государственной инспекции по недвижимости было проведено более трех тысяч проверок и выявлено 131 нарушение по организации и эксплуатации летних кафе и веранд, включенных в городскую схему размещения. Это на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, количество летних веранд и кафе, внесенных в городскую схему размещения, а также количество смонтированных объектов в этом году, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии на экономику города, осталось на уровне прошлого года.

— Этим летом и осенью в городе работали 2108 летних веранд и кафе. При этом по результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства, — сказал он. — Так, заведениями, включенными в схему размещения, было допущено всего 131 нарушение, что на треть меньше, чем в прошлом году. В основном это нарушения в виде превышения площади летнего кафе или размещения его не в соответствии с ранее заявленным проектом.

Больше всего нарушений (86) было выявлено в Центральном административном округе столицы, вторую строчку занимают Северный и Южный административные округа — по восемь нарушений в каждом. На третьем месте находится Юго-Западный административный округ, там было зафиксировано семь нарушений.

— Снижение количества нарушений — во многом результат активной информационной работы Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит онлайн-мероприятия для предпринимателей, в том числе по вопросам включения в городскую схему и размещения летних кафе и веранд. В текущем году было проведено29 таких вебинаров, в которых приняли участие около двух тысяч человек, — сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Он также добавил, что по состоянию на 31 октября из 2108 фактических смонтированных летних кафе на зиму демонтировано уже более 1,5 тысячи объектов. Рестораторам необходимо завершить демонтаж не позднее 15 ноября.

Напомним, что с 2020 года полномочия по демонтажу незаконных конструкций сезонных кафе перешли непосредственно к Госинспекции по недвижимости. Ранее демонтаж осуществлялся префектурами административных округов в срок от восьми дней. Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в постановление правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП, Госинспекция по недвижимости демонтирует незаконно размещенные конструкции летних кафе в течение всего трех рабочих дней. Таким образом, новый регламент позволил повысить эффективность работы Госинспекции и значительно сократить сроки демонтажа незаконных объектов. При этом повторные нарушения отсутствуют, что подтверждает эффективность внесенных изменений в нормативные акты.

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