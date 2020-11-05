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Посетители ТЦ на востоке Москвы более 70 раз нарушили масочный режим 5 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Посетители ТЦ на востоке Москвы более 70 раз нарушили масочный режим 5 ноября

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Перовская улица, 61А Карта всех событий

Посетители торговых центров в Восточном административном округе столицы больше 70 раз нарушили масочных режим в четверг, 5 ноября. Об этом сообщил начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Кузнецов.

Инспекторы вместе с полицейскими проверили три торговых центра: «Перово Молл», «Подсолнухи» и «Косино парк».

— По результатам обследования выявлено 74 нарушения, — цитирует Кузнецова агентство городских новостей «Москва».

Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что инспекторы выявили почти 30 нарушений масочно-перчаточного режима на столичном транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Планерная».

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