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Посетители ТПУ «Планерная» нарушили масочный режим почти 30 раз 5 ноября
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Посетители ТПУ «Планерная» нарушили масочный режим почти 30 раз 5 ноября

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Планерная улица, 7 Карта всех событий

Инспекторы выявили почти 30 нарушений масочно-перчаточного режима на столичном транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Планерная» в четверг, 5 ноября. Об этом сообщил сотрудник объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Леонтьев.

Полиция вместе с инспекторами ОАТИ провела рейд по ТПУ на северо-западе столицы.

— В ходе обследования было выявлено 28 нарушителей, составлено 28 протоколов по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП, — цитирует Леонтьева агентство городских новостей «Москва».

Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на севере столицы в ходе проверки.

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