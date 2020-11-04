Более 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Более 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на севере столицы в ходе проверки, которая прошла в среду, 4 ноября. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев.

Речь идет о торговых центрах «Водный», «XL» и «Галерея Аэропорт». В результате было составлено 34 протокола об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что пребывание в столичных торговых центрах возможно только в масках и перчатках. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса на территории Москвы.

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